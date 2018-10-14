У Німеччині літак при спробі посадки збив насмерть трьох людей

У неділю на горі Вассеркуппе біля міста Фульда, що в центральній Німеччині, невеликий літак при спробі посадки збив двох дорослих і одну дитину. Від отриманих травм постраждалі померли.

Як повідомляє Reuters, літак врізався у натовп людей, внаслідок чого кілька людей загинуло і кілька травмовані.

Нагадаємо, легкомоторний літак впав в Атлантичний океан на півдні штату Нью-Йорк.