У Німеччині літак при спробі посадки збив насмерть трьох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. У Німеччині невеликий літак під час спроби посадки збив насмерть трьох людей. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.
У неділю на горі Вассеркуппе біля міста Фульда, що в центральній Німеччині, невеликий літак при спробі посадки збив двох дорослих і одну дитину. Від отриманих травм постраждалі померли.
Як повідомляє Reuters, літак врізався у натовп людей, внаслідок чого кілька людей загинуло і кілька травмовані.
Нагадаємо, легкомоторний літак впав в Атлантичний океан на півдні штату Нью-Йорк.