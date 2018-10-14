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У Німеччині літак при спробі посадки збив насмерть трьох людей

У Німеччині літак при спробі посадки збив насмерть трьох людей

Київ • УНН

 • 10904 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. У Німеччині невеликий літак під час спроби посадки збив насмерть трьох людей. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

У неділю на горі Вассеркуппе біля міста Фульда, що в центральній Німеччині, невеликий літак при спробі посадки збив двох дорослих і одну дитину. Від отриманих травм постраждалі померли.

Як повідомляє Reuters, літак врізався у натовп людей, внаслідок чого кілька людей загинуло і кілька травмовані.

Нагадаємо, легкомоторний літак впав в Атлантичний океан на півдні штату Нью-Йорк.

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