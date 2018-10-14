В Германии самолет при попытке посадки сбил насмерть трех человек

В воскресенье на горе Вассеркуппе возле города Фульда, что в центральной Германии, небольшой самолет при попытке посадки сбил двух взрослых и одного ребенка. От полученных травм пострадавшие скончались.

Как сообщает Reuters, самолет врезался в толпу людей, в результате чего несколько человек погибли и несколько травмированы.

Напомним, легкомоторный самолет упал в Атлантический океан на юге штата Нью-Йорк.