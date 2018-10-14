В Германии самолет при попытке посадки сбил насмерть трех человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В Германии небольшой самолет при попытке посадки сбил насмерть трех человек. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.
В воскресенье на горе Вассеркуппе возле города Фульда, что в центральной Германии, небольшой самолет при попытке посадки сбил двух взрослых и одного ребенка. От полученных травм пострадавшие скончались.
Как сообщает Reuters, самолет врезался в толпу людей, в результате чего несколько человек погибли и несколько травмированы.
Напомним, легкомоторный самолет упал в Атлантический океан на юге штата Нью-Йорк.