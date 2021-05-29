У Німеччині хочуть заборонити прапор ХАМАС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Партії, що входять до урядової коаліції в Німеччині (блок ХДС / ХСС і СДПН), мають намір заборонити в країні прапор палестинської терористичної організації ХАМАС. За словами експерта з питань правової політики з фракції соціал-демократів у бундестазі Йоханнеса Фехнера, відповідна заборона планується ввести в червні, пише в суботу, 29 травня, видання Redaktionsnetzwerk Deutschland, передає УНН.
Цитата
“Ми обговорюємо це питання з ХДС, рішення може бути прийнято вже на початку червня”, — вказав Фехнер.
Деталі
Глава Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Армін Лашет вже підтримав заборону прапора ХАМАС, Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), за словами Фехнера, в даний час вивчає, чи можна статтю 86а кримінального кодексу розширити таким чином, щоб вона забороняла використання символіки не тільки антиконституційних, а й терористичних організацій. Адже навіть “демонстрація, наприклад, прапора терористичної організації загрожує безпеці громадян”, підкреслив експерт СДПН.
Нагадаємо
Раніше радикальний рух терористів ХАМАС заявив про те, що не візьме “ні центу” міжнародної допомоги на відновлення Сектора Газа після військового конфлікту з Ізраїлем.
Що було раніше
Конфлікт в регіоні різко загострився після того, як Ізраїль прийняв рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, в результаті яких постраждали сотні людей.
Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривали з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.
У ЦАХАЛі заявили, що з 10 травня з сектора Гази в бік Ізраїлю було випущено в цілому понад 4340 ракет.
Ізраїль і радикальний рух ХАМАС в ніч на п’ятницю, 21 травня, погодилися ввести режим припинення вогню, який вступив в силу о 2 годині ночі за Києвом.