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В Германии хотят запретить флаг ХАМАС

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 мая. УНН. Партии, входящие в правительственную коалицию в Германии (блок ХДС / ХСС и СДПГ), намерены запретить в стране флаг палестинской террористической организации ХАМАС. По словам эксперта по вопросам правовой политики из фракции социал-демократов в бундестаге Йоханнеса Фехнера, соответствующий запрет планируется ввести в июне, пишет в субботу, 29 мая, издание Redaktionsnetzwerk Deutschland, передает УНН.

В Германии хотят запретить флаг ХАМАС

Цитата

“Мы обсуждаем этот вопрос с ХДС, решение может быть принято уже в начале июня”, — указал Фехнер.

Детали

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет уже поддержал запрет флага ХАМАС, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), по словам Фехнера, в настоящее время изучает, можно ли статью 86а уголовного кодекса расширить таким образом, чтобы она запрещала использование символики не только антиконституционных, но и террористических организаций. Ведь даже “демонстрация, к примеру, флага террористической организации угрожает безопасности граждан”, подчеркнул эксперт СДПГ.

Напомним

Ранее радикальное движение террористов ХАМАС заявило о том, что не возьмет “ни цента” международной помощи на восстановление сектора Газа после военного конфликта с Израилем.

Что было раньше

Конфликт в регионе резко обострилась после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжались с 10 мая, обострение началось из-за столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

В ЦАХАЛе заявили, что с 10 мая из сектора Газы в сторону Израиля было выпущено в общей сложности более 4340 ракет.

Израиль и радикальное движение ХАМАС в ночь на пятницу, 21 мая, согласились ввести режим прекращения огня, который вступил в силу в 2:00 ночи по Киеву.

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