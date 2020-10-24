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У Німеччині через COVID-19 померло вже понад 10 тис. осіб

У Німеччині через COVID-19 померло вже понад 10 тис. осіб

Київ • УНН

 • 13198 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Німеччині протягом доби зареєстровано ще 49 нових летальних випадків через COVID-19, таким чином загальна кількість померлих, в яких підтвердили інфікування, перевищила 10 тисяч осіб. Про це повідомляє DW, інформує УНН.

"У Німеччині місцеві управління охорони здоров'я повідомили про 14714 нових випадках інфікування коронавірусом за добу, що є новим рекордним показником у країні. Це випливає з даних, оприлюднених Інститутом імені Роберта Коха (RKI) вранці у суботу, 24 жовтня. За добу померли 49 людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом. Загальна кількість померлих від початку пандемії COVID-19, у яких підтвердили інфікування, перевищила 10 тисяч осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про попередній рекордний показник добових нових заражень у Німеччині RKI повідомлялося 22 жовтня - 11287. Напередодні цей показник був дещо нижчим - 11242 нові випадки.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Росії за добу зафіксували понад 16,5 тис. нових випадків COVID-19.

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