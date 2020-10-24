В Германии из-за COVID-19 умерло уже более 10 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Германии в течение суток зарегистрировано еще 49 новых летальных случаев из-за COVID-19, таким образом общее количество умерших, у которых подтвердили инфицирование, превысило 10 тысяч человек. Об этом сообщает DW, информирует УНН.
"В Германии местные управления здравоохранения сообщили о 14714 новых случаях инфицирования коронавирусом в сутки, что является новым рекордным показателем в стране. Это следует из данных, опубликованных Институтом имени Роберта Коха (RKI) утром в субботу, 24 октября. За сутки умерло 49 человек, у которых подтвердили заражение коронавирусом. Общее количество умерших от начала пандемии COVID-19, у которых подтвердили инфицирование, превысило 10 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о предыдущем рекордном показателе суточных новых заражений в Германии RKI сообщалось 22 октября - 11287. Накануне этот показатель был несколько ниже - 11 242 новых случая.
Как сообщалось ранее в УНН, в России за сутки зафиксировали более 16,5 тыс. новых случаев COVID-19.