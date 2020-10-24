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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 64547 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 90527 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104271 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123797 просмотра

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4 марта, 10:59 • 100273 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101248 просмотра

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В Германии из-за COVID-19 умерло уже более 10 тыс. человек

В Германии из-за COVID-19 умерло уже более 10 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 13197 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В Германии в течение суток зарегистрировано еще 49 новых летальных случаев из-за COVID-19, таким образом общее количество умерших, у которых подтвердили инфицирование, превысило 10 тысяч человек. Об этом сообщает DW, информирует УНН.

"В Германии местные управления здравоохранения сообщили о 14714 новых случаях инфицирования коронавирусом в сутки, что является новым рекордным показателем в стране. Это следует из данных, опубликованных Институтом имени Роберта Коха (RKI) утром в субботу, 24 октября. За сутки умерло 49 человек, у которых подтвердили заражение коронавирусом. Общее количество умерших от начала пандемии COVID-19, у которых подтвердили инфицирование, превысило 10 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о предыдущем рекордном показателе суточных новых заражений в Германии RKI сообщалось 22 октября - 11287. Накануне этот показатель был несколько ниже - 11 242 новых случая.

Как сообщалось ранее в УНН, в России за сутки зафиксировали более 16,5 тыс. новых случаев COVID-19.

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