У Нігерії бандити викрали учнів школи-інтернату
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Нігерії бандити увірвались у школу-інтернат та викрали багатьох її учнів. Про це повідомляє УНН з посиланням на нігерійську газету This Day.
“Бандити в п’ятницю ввечері увірвалися в державну наукову середню школу міста Канкара в районі місцевого самоврядування Канкара штату Катсіна та викрали багатьох учнів. Стало ясно, що бандити діяли в місті Канкара, де вони викрали кількох людей, перш ніж вторгнутися в інтернат близько 22:00 у п'ятницю”, - повідомили у ЗМІ.
Зазначається, що це сталося під час приїзду президента Мухаммаду Бухарі до Даурі, його рідного міста.
“Стало відомо, що цей інцидент змусив решту учнів, що вижили після вторгнення, покинути школу вночі, оскільки батьки шукали своїх дітей до ранку. Бандити, які їхали на мотоциклах, за словами надійного джерела в школі, приїхали у великій кількості і почали епізодично стріляти”, - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що бандити викрали багатьох учнів, що були у гуртожитках, і поїхали з ними.
Нагадаємо, у Нігерії в результаті вибухів двох замінованих автомобілів загинуло щонайменше чотири людини, ще 8 постраждали.