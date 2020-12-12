Теракт у Нігерії: через вибух двох замінованих автомобілів 4 загиблих і 8 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Нігерії в результаті вибухів двох замінованих автомобілів загинуло щонайменше чотири людини, ще 8 постраждали. Про це повідомили в Сіньхуа з посиланням на нігерійську делегацію Міжнародного Комітету Червоного Хреста, передає УНН.
"Щонайменше чотири людини загинули, вісім постраждали в результаті вибухів двох замінованих автомобілів в п'ятницю в штаті Борно на північному сході Нігерії ... Інцидент стався в місті Діква, розташованому за 90 км на схід від Майдугурі - адміністративного центру штату", - повідомив офіційний представник Червоного Хреста Алію Давобе.
Відзначається, що імовірно спрацювали саморобні вибухові пристрої.
"П'ятеро з найбільш серйозно постраждалих в даний час знаходяться в Державній спеціалізованій лікарні в Майдугурі, де з ними працює хірургічна бригада МКЧХ, ще один був відправлений в лікарню Університету Майдугурі", - додав Алію Давобе.
Повідомляється, що жодне угрупування поки не взяло на себе відповідальність за вибухи.
Нагадаємо, в Донецькій області в автомобілі чоловіка вибухнула граната.