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Теракт у Нігерії: через вибух двох замінованих автомобілів 4 загиблих і 8 поранених

Теракт у Нігерії: через вибух двох замінованих автомобілів 4 загиблих і 8 поранених

Київ • УНН

 • 14637 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Нігерії в результаті вибухів двох замінованих автомобілів загинуло щонайменше чотири людини, ще 8 постраждали. Про це повідомили в Сіньхуа з посиланням на нігерійську делегацію Міжнародного Комітету Червоного Хреста, передає УНН.

"Щонайменше чотири людини загинули, вісім постраждали в результаті вибухів двох замінованих автомобілів в п'ятницю в штаті Борно на північному сході Нігерії ... Інцидент стався в місті Діква, розташованому за 90 км на схід від Майдугурі - адміністративного центру штату", - повідомив офіційний представник Червоного Хреста Алію Давобе.

Відзначається, що імовірно спрацювали саморобні вибухові пристрої.

"П'ятеро з найбільш серйозно постраждалих в даний час знаходяться в Державній спеціалізованій лікарні в Майдугурі, де з ними працює хірургічна бригада МКЧХ, ще один був відправлений в лікарню Університету Майдугурі", - додав Алію Давобе.

Повідомляється, що жодне угрупування поки не взяло на себе відповідальність за вибухи.

Нагадаємо, в Донецькій області в автомобілі чоловіка вибухнула граната.

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