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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 71885 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 95007 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115111 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150236 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198574 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194801 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 282053 просмотра

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Теракт в Нигерии: из-за взрыва двух заминированных автомобилей 4 погибших и 8 раненых

Теракт в Нигерии: из-за взрыва двух заминированных автомобилей 4 погибших и 8 раненых

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Нигерии в результате взрывов двух заминированных автомобилей погибло по меньшей мере четыре человека, еще 8 пострадали. Об этом сообщили в Синьхуа со ссылкой на нигерийскую делегацию Международного Комитета Красного Креста, передает УНН.

“По меньшей мере четыре человека погибли, восемь пострадали в результате взрывов двух заминированных автомобилей в пятницу в штате Борно на севере-востоке Нигерии... Инцидент произошел в городе Диква, расположенном в 90 км к востоку от Майдугури - административного центра штата", - сообщил официальный представитель Красного Креста Алию Давобе.

Отмечается, что предположительно сработали самодельные взрывные устройства.

"Пятеро из наиболее серьезно пострадавших в настоящее время находятся в Государственной специализированной больнице в Майдугури, где с ними работает хирургическая бригада МККК, еще один был направлен в больницу Университета Майдугури", - добавил Алию Давобе.

Сообщается, что ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за взрывы.

Напомним, в Донецкой области в автомобиле мужчины взорвалась граната.

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