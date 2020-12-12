Теракт в Нигерии: из-за взрыва двух заминированных автомобилей 4 погибших и 8 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Нигерии в результате взрывов двух заминированных автомобилей погибло по меньшей мере четыре человека, еще 8 пострадали. Об этом сообщили в Синьхуа со ссылкой на нигерийскую делегацию Международного Комитета Красного Креста, передает УНН.
“По меньшей мере четыре человека погибли, восемь пострадали в результате взрывов двух заминированных автомобилей в пятницу в штате Борно на севере-востоке Нигерии... Инцидент произошел в городе Диква, расположенном в 90 км к востоку от Майдугури - административного центра штата", - сообщил официальный представитель Красного Креста Алию Давобе.
Отмечается, что предположительно сработали самодельные взрывные устройства.
"Пятеро из наиболее серьезно пострадавших в настоящее время находятся в Государственной специализированной больнице в Майдугури, где с ними работает хирургическая бригада МККК, еще один был направлен в больницу Университета Майдугури", - добавил Алию Давобе.
Сообщается, что ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за взрывы.
Напомним, в Донецкой области в автомобиле мужчины взорвалась граната.