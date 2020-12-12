В Нигерии бандиты похитили учеников школы-интерната
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Нигерии бандиты ворвались в школу-интернат и похитили многих его учеников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на нигерийскую газету This Day.
"Бандиты в пятницу вечером ворвались в государственную научную среднюю школу города Канкара в районе местного самоуправления Канкара штата Катсина и похитили многих учеников. Стало ясно, что бандиты действовали в городе Канкара, они похитили несколько человек, прежде чем вторгнуться в интернат около 22:00 в пятницу", - сообщили в СМИ.
Отмечается, что это произошло во время приезда президента Мухаммаду Бухари в Даури, его родной город.
"Стало известно, что этот инцидент заставил остальных учеников, выживших после вторжения, покинуть школу ночью, поскольку родители искали своих детей до утра. Бандиты, которые ехали на мотоциклах, по словам надежного источника в школе, приехали в большом количестве и начали эпизодически стрелять", - указано в сообщении.
Сообщается, что бандиты похитили многих учеников, которые были в общежитиях, и уехали с ними.
Напомним, в Нигерии в результате взрывов двух заминированных автомобилей погибло по меньшей мере четыре человека, еще 8 пострадали.