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У Нідерландах продовжилось засідання у справі про катастрофу МН17

У Нідерландах продовжилось засідання у справі про катастрофу МН17

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сьогодні у Нідерландах продовжилися судові слухання у справі про катастрофу малазійського Boeing рейсу MH17 на Донбасі у липні 2014 року, передає кореспондент УНН.

Сьогодні суд ухвалюватиме рішення щодо запитів захисту та позовів прокуратури у справі щодо катастрофи малазійського Boeing рейсу МН17 на Донбасі.

Так, у справі вже виступала сторона захисту обвинуваченого Олега Пулатова. Сторона захисту, зокрема, висловила бажання допитати у справі заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенко і главу МВС Арсена Авакова.

Окрім того, з 12 листопада розпочала надавати свої аргументи сторона обвинувачення.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою “Бук”, що належить 53-ій бригаді з міста Курська у Російській Федерації. У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Підозрювані — троє громадян Росії і один — України: Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубінський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, яких звинувачують у причетності до трагедії рейсу МН17 “Малазійських авіаліній”.

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