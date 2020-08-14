У Непалі під час зсувів загинули 11 людей, 27 пропали без вісті
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Непалі в п’ятницю вранці під час зсувів у 130 км на схід від Катманду загинуло 11 осіб, 27 людей пропали без вісті. Про це з посиланням на офіційні джерела пише IndiaToday, передає УНН.
“Зсуви, викликані проливними дощами, обрушилися в п’ятницю на центральний район у Непалі, в результаті чого загинуло, принаймні, 11 чоловік і 27 чоловік пропали безвісти”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що п’ятеро людей, які отримали серйозні поранення, були перевезені непальської армією на вертольоті і доставлені в районний штаб, де вони проходять лікування. Четверо з поранених були доставлені в районну лікарню в Чаутаре, а ще один поранений був доставлений до цивільної лікарні у Катманду. Окрім того, на місці події були виявлені тіла п’яти дітей, чотирьох чоловіків і двох жінок.
Члени п’яти сімей, в цілому 27 чоловік, пропали безвісти під час зсуву, зруйновані 13 будинків в районі Лідімо Лама муніципалітету Джугаль. Близько 25-30 будинків знаходяться під загрозою руйнування.
Додається, що для проведення рятувальних робіт були мобілізовані непальська армія і непальська поліція.
Нагадаємо, в Індії в результаті зсуву на плантації загинуло понад 40 осіб.