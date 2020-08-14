В Непале во время оползней погибли 11 человек, 27 пропали без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Непале в пятницу утром во время оползней в 130 км к востоку от Катманду погибли 11 человек, 27 человек пропали без вести. Об этом со ссылкой на официальные источники пишет IndiaToday, передает УНН.
“Оползни, вызванные проливными дождями, обрушились в пятницу на центральный район в Непале, в результате чего погибли, по крайней мере, 11 человек и 27 человек пропали без вести”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что пять человек, которые получили серьезные ранения, были перевезены непальской армией на вертолете и доставлены в районный штаб, где они проходят лечение. Четверо из раненых были доставлены в районную больницу в Чаутаре, а еще один раненый был доставлен в гражданскую больницу в Катманду. Кроме того, на месте происшествия были обнаружены тела пяти детей, четырех мужчин и двух женщин.
Члены пяти семей, в общей сложности 27 человек, пропали без вести во время оползня, разрушены 13 домов в районе Лидимо Лама муниципалитета Джугаль. Около 25-30 домов находятся под угрозой разрушения.
Добавляется, что для проведения спасательных работ были мобилизованы непальская армия и непальская полиция.
Напомним, в Индии в результате оползня на плантации погибли более 40 человек.