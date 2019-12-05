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У Nemiroff заступилися за МРЦ на алкогольні напої

У Nemiroff заступилися за МРЦ на алкогольні напої

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Мінімальна роздрібна ціна на алкогольні напої є інструментом захисту легального виробника алкогольної продукції від впливу тіньового сектору. Таку думку у коментарі УНН висловив генеральний директор Nemiroff Юрій Сорочинський.

За його словами, сьогодні відмовлятися від МРЦ недоцільно, адже 60% обсягу виробництва алкогольної продукції знаходиться в тіні.

“Мінімальна роздрібна ціна — це встановлений Законом України „Про державне регулювання обігу спирту та алкогольних напоїв“ інструмент захисту легального виробника алкогольної продукції від впливу тіньового сектору, оскільки податкове навантаження на виробників алкоголю є досить суттєвим. Коли тіньовий сектор буде ліквідовано, або, хоча б, мінімізовано — можливо, зникне й необхідність у встановленні МРЦ. До того часу, поки 60% обсягу виробництва алкогольної продукції знаходиться в тіні і державою не здійснюється належний контроль за цим сектором — МРЦ буде виконувати певну роль гарантії, що ті компанії-виробники, що ведуть свою діяльність легально у відповідності до законодавства України та сплачують акцизний податок, мають можливість отримати його повернення завдяки встановленій мінімальній роздрібній ціні”, — сказав він.

Як писав УНН, про наміри скасувати МРЦ в Україні раніше заговорили в податковому Комітеті Ради. А згодом такі плани підтвердили й у профільному міністерстві економрозвитку.

Міністр Тимофій Милованов підтримав тезу свого заступника Тараса Висоцького про те, що МРЦ втрачає свою доцільність та логічність з огляду на реформування спиртової галузі.

Експерти та економісти, у свою чергу, саме МРЦ називають джерелом тінізації алкогольного ринку. І логіка таких тверджень гуртується, зокрема, й на тому, що МРЦ встановлюється в Україні з 2008 року, проте це жодним чином не допомогло вивести з тіні алкогольний ринок. Навпаки, як констатували у Nemiroff, його частка досягла 60%.

“... з одного боку практика встановленням цієї МРЦ у якості інструменту регулювання, ніби-то, була логічною, а з іншої — ні. Це в даному сегменті породило багато проблем. Пам’ятаємо, МРЦ переглядали і в 2017 році, і в 2018-му. Тоді завжди ставилося питання: а яка ситуація на ринку? І ми бачили, що відсоток нелегального ринку, він ніяк не зменшується”, — зазначила з цього приводу нардеп Ніна Южаніна, додавши, що МРЦ спровокувало зникнення окремих виробників алкогольної продукції з ринку, адже встановлення мінімальної ціни “не забезпечувало конкурентних умов”.

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