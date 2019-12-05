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В Nemiroff вступились за МРЦ на алкогольные напитки

В Nemiroff вступились за МРЦ на алкогольные напитки

Киев  •  УНН

 • 10651 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Минимальная розничная цена на алкогольные напитки являются инструментом защиты легального производителя алкогольной продукции от влияния теневого сектора. Такое мнение в комментарии УНН высказал генеральный директор Nemiroff Юрий Сорочинский.

По его словам, сегодня отказываться от МРЦ нецелесообразно, ведь 60% объема производства алкогольной продукции находится в тени.

“Минимальная розничная цена — это установленный Законом Украины „О государственном регулировании оборота спирта и алкогольных напитков“ инструмент защиты легального производителя алкогольной продукции от влияния теневого сектора, поскольку налоговая нагрузка на производителей алкоголя является весьма существенным. Когда теневой сектор будет ликвидирован, или, хотя бы, минимизирован — возможно, исчезнет и необходимость в установлении МРЦ. К тому времени, пока 60% объема производства алкогольной продукции находится в тени и государством не осуществляется надлежащий контроль за этим сектором — МРЦ будет выполнять определенную роль гарантии, что те компании-производители, которые ведут свою деятельность легально в соответствии с законодательством Украины и платят акцизный налог, имеют возможность получить его возвращения благодаря установленной минимальной розничной цене”, — сказал он.

Как писал УНН, о намерениях отменить МРЦ в Украине ранее заговорили в налоговом комитете Рады. А потом такие планы подтвердили и в профильном министерстве экономразвития.

Министр Тимофей Милованов поддержал тезис своего заместителя Тараса Высоцкого о том, что МРЦ теряет свою целесообразность и логичность учитывая реформирование спиртовой отрасли.

Эксперты и экономисты, в свою очередь, именно МРЦ называют источником тенизации алкогольного рынка. И логика таких утверждений группируется в том числе и то, что МРЦ устанавливается в Украине с 2008 года, однако это никак не помогло вывести из тени алкогольный рынок. Напротив, как констатировали в Nemiroff, его доля достигла 60%.

“... с одной стороны практика установкой этой МРЦ в качестве инструмента регулирования, якобы, была логичной, а с другой — нет. Это в данном сегменте породило много проблем. Помним, МРЦ пересматривали и в 2017 году, и в 2018-м. Тогда всегда ставился вопрос: а какова ситуация на рынке? И мы видели, что процент нелегального рынка, он никак не уменьшается”, — отметила по этому поводу нардеп Нина Южанина, добавив, что МРЦ спровоцировало исчезновение отдельных производителей алкогольной продукции с рынка, ведь установление минимальной цены “не обеспечивало конкурентных условий”.

Украинские Национальные Новости

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