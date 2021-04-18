У Небрасці невідомий відкрив стрілянину в торговому центрі

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За інформацією правоохоронних органів, невідомий відкрив стрілянину на першому поверсі одного з торгових центрів. У лікарню були доставлені двоє постраждалих з вогнепальними пораненнями, в тому числі чоловік, який згодом помер.

Підозрюваному вдалося втекти з місця злочину, поліція веде його пошуки. Як уточнив в бесіді з журналістами телекомпанії CNN представник поліцейського управління, загроза безпеці минула.

Нагадаємо

Напередодні, ввечері 15 квітня, на складі служби доставки, розташованому на південному заході міста неподалік від місцевого аеропорту в Індіанаполісі сталась стрілянина, внаслідок якої щонайменше 8 осіб загинуло. Причини інциденту поки невідомі.

Кількість жертв підтверджує також і місцевий телеканал WRTV з посиланням на представника поліції Джині Кука.

Місцеві ЗМІ опублікували деякі свідчення очевидців стрілянини. Один з них повідомив, що бачив одну людину, що лежить на підлозі в будівлі. Інший розповів, що його племінниця в момент стрілянини перебувала на прилеглій парковці в своїй машині, її госпіталізували з кульовим пораненням в руку.

За попередніми даними, злочинець, який відкрив стрілянину в Індіанаполісі, наклав на себе руки.