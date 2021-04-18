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В Небраске неизвестный открыл стрельбу в торговом центре

В Небраске неизвестный открыл стрельбу в торговом центре

Киев  •  УНН

 • 10845 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в городе Омаха (штат Небраска, США). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте местного полицейского управления, передает УНН.

Детали

По информации правоохранительных органов, неизвестный открыл стрельбу на первом этаже одного из торговых центров. В больницу были доставлены двое пострадавших с огнестрельными ранениями, в том числе человек, который впоследствии скончался.

Подозреваемому удалось скрыться с места преступления, полиция ведет его поиски. Как уточнил в беседе с журналистами телекомпании CNN представитель полицейского управления, угроза безопасности миновала.

Напомним

Накануне, вечером 15 апреля, на складе службы доставки, расположенном на юго-западе города недалеко от местного аэропорта в Индианаполисе произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере 8 человек погибли. Причины инцидента пока неизвестны.

Число жертв подтверждает также и местный телеканал WRTV со ссылкой на представителя полиции Джини Кука.

Местные СМИ опубликовали некоторые свидетельства очевидцев стрельбы. Один из них сообщил, что видел одного человека, который лежит на полу в здании. Другой рассказал, что его племянница в момент стрельбы находилась на прилегающей парковке в своей машине, ее госпитализировали с пулевым ранением в руку.

По предварительным данным, преступник, открывший стрельбу в Индианаполисе, покончил с собой.

Контекст

Президент США Джозеф Байден неоднократно высказывался в поддержку усиления продаже оружия. В частности, он предлагал запретить продажу штурмовых винтовок и магазинов большой емкости, а также обязать покупателей оружия проходить проверку личности.

9 апреля американский президент предложил Конгрессу первые шаги на пути снижения вооруженного насилия в стране. Среди предлагаемых мер — запрет продавать комплектующие оружия, изменить статус пистолетов, модифицированных стабилизатором, а также разрешить судам изымать оружие у отдельных граждан по запросу родственников или других лиц. Губернатор Техаса тогда выступил против реализации этих мероприятий.

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