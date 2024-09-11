У небі над Сумщиною сили ППО знищили ворожу ракету - ОВА
Київ • УНН
Сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету над Сумською областю 11 вересня ввечері. За попередніми даними, атака не спричинила наслідків для населення та інфраструктури.
Сили Протиповітряної оборони у небі над Сумщиною знищили ворожу ракету, передає УНН із посиланням на Сумську ОВА.
"Сьогодні ввечері, 11 вересня у небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони області було знищено ворожу ракету", - йдеться у повідомленні
Попередньо, за даними ОВА, ракетна атака минула без наслідків для населення та інфраструктури населених пунктів.
У Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги11.09.24, 18:20 • 14538 переглядiв