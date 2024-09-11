В небе над Сумской областью силы ПВО уничтожили вражескую ракету - ОВА
Киев • УНН
Силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету над Сумской областью 11 сентября вечером. По предварительным данным, атака не повлекла последствий для населения и инфраструктуры.
Силы противовоздушной обороны в небе над Сумской областью уничтожили вражескую ракету, передает УНН со ссылкой на Сумскую ОВА.
"Сегодня вечером, 11 сентября в небе над Сумщиной силами противовоздушной обороны области была уничтожена вражеская ракета", - говорится в сообщении
Предварительно, по данным ОВА, ракетная атака прошла без последствий для населения и инфраструктуры населенных пунктов.
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