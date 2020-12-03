У НБУ зробили прозорішим ухвалення рішень про винагороду для членів наглядової ради та правління банків
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Національний банк України оприлюднив Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду для членів наглядової ради та правління банку, згідно з якими ухвалення рішень стають прозорішими. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу НБУ.
“Національний банк України оприлюднив Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку. Це новий підхід, який ґрунтується на кращих міжнародних підходах та практиці. Відтепер вимоги до положень і звітів про винагороду регулюються окремим Положенням регулятора. Новий підхід сприятиме більшій прозорості ухвалення рішень про винагороди”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що розробкою положень та звітів про винагороду займається комітет із винагороди банку. Положення та звіт про винагороду членів ради затверджують загальні збори учасників чи акціонерів банку, а положення та звіт про винагороду членів правління ‒ рада банку.
“Положення та звіти банк має розміщувати на власній вебсторінці. У річному звіті банк зазначає інформацію про суми винагороди членам органів управління (окремо щодо ради та правління), що були виплачені протягом звітного фінансового року”, - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що головні вимоги положення про винагороду такі:
- прозорість, зрозумілість та орієнтованість на уникнення конфлікту інтересів у банку;
- відповідність політиці управління ризиками;
- відповідність створеній у банку системі розподілу повноважень у прийнятті рішень та корпоративному управлінню;
- обґрунтованість винагороди щодо аналогічних ринкових показників розмірів і умов виплати винагороди.
При цьому, звіт про винагороду має містити інформацію про суму винагороди, у тому числі фіксовані і змінні складові, про строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність положенню про винагороду, а також повний опис структури всіх складових винагороди і критерії оцінки ефективності, за результатами досягнення яких була нарахована змінна винагорода.
Зазначається, що постанова набирає чинності з 4 грудня 2020 року.
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