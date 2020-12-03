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В НБУ сделали прозрачным принятие решений о вознаграждении для членов наблюдательного совета и правления банков

В НБУ сделали прозрачным принятие решений о вознаграждении для членов наблюдательного совета и правления банков

Киев  •  УНН

 • 12956 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Национальный банк Украины обнародовал Положения о требованиях к положениям и отчетам о вознаграждении для членов наблюдательного совета и правления банка, согласно которым принятия решений становятся прозрачными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Национальный банк Украины обнародовал Положения о требованиях к положениям и отчетам о вознаграждении членов наблюдательного совета и правления банка. Это новый подход, основанный на лучших международных подходах и практике. Теперь требования положений и отчетов о вознаграждении регулируются отдельным Положением регулятора. Новый подход будет способствовать большей прозрачности принятия решений о вознаграждении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разработкой положений и отчетов о вознаграждении занимается комитет по вознаграждению банка. Положения и отчет о вознаграждении членов совета утверждается общим собранием участников или акционеров банка, а положение и отчет о вознаграждении членов правления - совет банка.

"Положение и отчеты банк должен размещать на своей веб-странице. В годовом отчете банк отмечает информацию о суммах вознаграждения членам органов управления (отдельно относительно совета и правления), которые были выплачены в течение отчетного финансового года", - указано в сообщении.

Сообщается, что главные требования положения о вознаграждении такие:

- прозрачность, понятность и ориентированность на избежание конфликта интересов в банке;
- соответствие политике управления рисками;
- соответствие созданной в банке системе распределения полномочий в принятии решений и корпоративному управлению;
- обоснованность вознаграждения по аналогичным рыночным показателям размеров и условий выплаты вознаграждения.

При этом, отчет о вознаграждении должен содержать информацию о сумме вознаграждения, в том числе фиксированные и переменные составляющие, о сроках фактической выплаты вознаграждения, их соответствие положению о вознаграждении, а также полное описание структуры всех составляющих вознаграждения и критерии оценки эффективности, по результатам достижения которых было начислено переменное вознаграждение.

Отмечается, что постановление вступает в силу с 4 декабря 2020 года.

Напомним, ВР поддержала увеличение предельного возраста для работы на госслужбе.

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