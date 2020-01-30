У НБУ заявили про поліпшення промисловості в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У Національному банку України заявили про поліпшення промисловості в Україні у грудні 2019 року та січні 2020 року. Про це повідомив журналістам заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, переждає УНН.
“В останні місяці, з огляду на ціни і на обсяги виробництва, ми бачимо поступове поліпшення (у промисловості країни — ред). У грудні і в січні. Наскільки стійкою є ця тенденція, ми ще не можемо сказати, але, можливо, найгірше вже позаду”, — зазначив Сологуб.
За його словами, падіння промисловості в Україні за підсумками минулого року відбулося через погіршення умов на світових ринках у результаті торговельних воєн, геополітичних чинників і процесу виходу Британії з Європейського Союзу.
Окрім того він зазначив, що Україна посідає 13-те місце у світі серед найбільших виробників сталі при тому, що більш як половина з світових топ-виробників скоротили обсяги виробництва.
Нагадаємо, за інформацією Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, з січня по листопад 2019 року торгівельний оборот між Україною та Європейським союзом становив 42 млрд доларів.