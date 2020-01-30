В НБУ заявили об улучшении промышленности в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Национальном банке Украины заявили об улучшении промышленности в Украине в декабре 2019 года и январе 2020 года. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, переждае УНН.
"В последние месяцы, учитывая цены и объемы производства, мы видим постепенное улучшение (в промышленности страны - ред). в декабре и в январе. Насколько устойчива эта тенденция, мы еще не можем сказать, но, возможно, худшее уже позади", - отметил Сологуб.
По его словам, падение промышленности в Украине по итогам прошлого года произошло из-за ухудшения условий на мировых рынках в результате торговых войн, геополитических факторов и процесса выхода Британии из Европейского Союза.
Кроме того, он отметил, что Украина занимает 13-е место в мире среди крупнейших производителей стали при том, что более половины из мировых топ-производителей сократили объемы производства.
Напомним, по информации Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, с января по ноябрь 2019 года торговый оборот между Украиной и Европейским союзом составил 42 млрд долларов.