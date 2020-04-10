У НБУ повідомили про зупинку зростання цін на ліки та здешевлення палива
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. За останній тиждень в Україні ціни на ліки припинили зростання, а паливо почало дешевшати. Водночас ресторанні страви з доставкою дорожчають на тлі стійкого попиту. Про це йдеться в економічному огляді за тиждень від Національного банку України, передає УНН.
Так, за розрахунками НБУ, ціни на ліки припинили зростання, що може пояснюватися посиленням гривні. Натомість зростання цін на доставку із закладів громадського харчування прискорилося на тлі стійкого попиту.
Незмінними залишились і ціни на послуги хімічного чищення, які доступні для замовлення через інтернет, зазначають в огляді.
Крім того, триває зниження цін на паливо під впливом низьких світових цін.
Як повідомляв УНН, за даними Нацбанку, за тиждень ціни на продукти припинили зростати, а на окремі товари – знизилися.