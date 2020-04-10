У НБУ повідомили про зупинку зростання цін на ліки та здешевлення палива

КИЇВ. 10 квітня. УНН. За останній тиждень в Україні ціни на ліки припинили зростання, а паливо почало дешевшати. Водночас ресторанні страви з доставкою дорожчають на тлі стійкого попиту. Про це йдеться в економічному огляді за тиждень від Національного банку України, передає УНН.