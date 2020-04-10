В НБУ сообщили об остановке роста цен на лекарства и удешевление топлива
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. За последнюю неделю в Украине цены на лекарства прекратили рост, а топливо начало дешеветь. В то же время ресторанные блюда с доставкой дорожают на фоне устойчивого спроса. Об этом говорится в экономическом обзоре за неделю от Национального банка Украины, передает УНН.
Так, по расчетам НБУ, цены на лекарства прекратили рост, что может объясняться усилением гривни. В свою очередь рост цен на доставку из заведений общественного питания ускорилось на фоне устойчивого спроса.
Неизменными остались цены на услуги химической чистки, которые доступны для заказа через интернет, отмечают в обзоре.
Кроме того, продолжается снижение цен на топливо под влиянием низких мировых цен.
Как сообщал УНН, по данным Нацбанка, за неделю цены на продукты прекратили расти, а на отдельные товары - снизились.