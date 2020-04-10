В НБУ сообщили об остановке роста цен на лекарства и удешевление топлива

КИЕВ. 10 апреля. УНН. За последнюю неделю в Украине цены на лекарства прекратили рост, а топливо начало дешеветь. В то же время ресторанные блюда с доставкой дорожают на фоне устойчивого спроса. Об этом говорится в экономическом обзоре за неделю от Национального банка Украины, передает УНН.