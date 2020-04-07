У НБУ не працює "гаряча" лінія
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. “Гаряча” лінія Національного банку України наразі з технічних причин не працює. Про це йдеться в повідомленні на сайті НБУ, передає УНН.
“Гаряча” лінія Національного банку з технічних причин, на жаль, не працює. Проблеми виникли сьогодні о 9:00. Причини з’ясовуємо та докладаємо зусиль, аби відновити прийом дзвінків громадян. Просимо вибачення за незручності“, — повідомили в НБУ.
Нацбанк водночас зазначає, що бажаючі можуть звернутися до Національного банку електронною поштою за адресою [email protected], підкріпивши усі необхідні документи до звернення вкладеним файлом.
Лист варто писати за спеціальною формою, її можна завантажити за посиланням на сайті НБУ.
“Ми продовжуємо розглядати ваші звернення до Національного банку. Працюємо над тим, щоб відновити роботу „гарячої“ лінії та приймати звернення громадян у телефонному режимі”, — додали в НБУ.
Як повідомляв УНН, у МОЗ створять “гарячу лінію” для тих, кому відмовили у тесті на коронавірус.