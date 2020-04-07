В НБУ не работает "горячая" линия
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. “Горячая” линия Национального банка Украины пока что по техническим причинам не работает. Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ, передает УНН.
“Горячая” линия Национального банка по техническим причинам, к сожалению, не работает. Проблемы возникли сегодня в 9:00. Причины выясняем и стараемся, чтобы возобновить прием звонков граждан. Просим прощения за неудобства“, — сообщили в НБУ.
Нацбанк одновременно отмечает, что желающие могут обратиться в Национальный банк по электронной почте по адресу [email protected], подкрепив все необходимые документы в обращение вложенным файлом.
Письмо следует писать по специальной форме, ее можно скачать по ссылке на сайте НБУ.
“Мы продолжаем рассматривать ваши обращения в Национальный банк. Работаем над тем, чтобы возобновить работу „горячей“ линии и принимать обращения граждан в телефонном режиме”, — добавили в НБУ.
Как сообщал УНН, в Минздраве создадут “горячую линию” для тех, кому отказали в тесте на коронавирус.