У НАЗК визначились щодо розсекречення декларацій військових прокурорів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Сьогодні Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму засіданні ухвалило рішення про відкриття доступу до декларацій військових прокурорів в публічній частині Реєстру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАЗК.
“Згідно з роз’ясненням заступника Генерального прокурора — Головного військового прокурора Віктора Чумака, НАЗК розкриє декларації та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані військових прокурорів за весь період дії спеціальних заходів безпеки з березня 2017 року по 4 жовтня 2019 року та не буде закривати їх надалі”, — йдеться в повідомленні.
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Уповноважені особи НАЗК вже розпочали роботи з відкриття даних. Усі декларації військових прокурорів стануть доступні для перегляду в Реєстрі упродовж наступного тижня.
Нагадаємо, звільнення військових прокурорів обійдеться бюджету в 700 млн грн.