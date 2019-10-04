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У НАЗК визначились щодо розсекречення декларацій військових прокурорів

Київ • УНН

 • 11699 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Сьогодні Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму засіданні ухвалило рішення про відкриття доступу до декларацій військових прокурорів в публічній частині Реєстру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАЗК.

У НАЗК визначились щодо розсекречення декларацій військових прокурорів

“Згідно з роз’ясненням заступника Генерального прокурора — Головного військового прокурора Віктора Чумака, НАЗК розкриє декларації та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані військових прокурорів за весь період дії спеціальних заходів безпеки з березня 2017 року по 4 жовтня 2019 року та не буде закривати їх надалі”, — йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Генпрокуратурі скасували засекречення декларацій військових прокурорів

Уповноважені особи НАЗК вже розпочали роботи з відкриття даних. Усі декларації військових прокурорів стануть доступні для перегляду в Реєстрі упродовж наступного тижня.

Нагадаємо, звільнення військових прокурорів обійдеться бюджету в 700 млн грн.

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