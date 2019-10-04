В НАПК определились по рассекречиванию деклараций военных прокуроров
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Сегодня Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение об открытии доступа к декларациям военных прокуроров в публичной части Реестра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службе НАПК.
"Согласно разъяснению заместителя Генерального прокурора - Главного военного прокурора Виктора Чумака, НАПК раскроет декларации и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии военных прокуроров за весь период действия специальных мер безопасности с марта 2017 года по 4 октября 2019 года и не будет закрывать их в дальнейшем", - говорится в сообщении.
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Уполномоченные лица НАПК уже начали работы по открытию данных. Все декларации военных прокуроров станут доступны для просмотра в Реестре в течение следующей недели.
Напомним, освобождение военных прокуроров обойдется бюджету в 700 млн грн.