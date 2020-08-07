У НАЗК пояснили, хто з військових повинен подавати декларацію

"Декларуватися мають лише ті військові, чиї посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарчих функцій, мають військове звання "майор", "капітан 3 рангу" та вище, які проходять службу у військовому комісаріаті незалежно від звання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ті, хто сьогодні безпосередньо боронить нашу державу або ж навчається військовому мистецтву, не мають подавати декларації.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало перевірку декларацій 19 посадовців, у тому числі й декларації 12 теперішніх і колишніх міністрів.