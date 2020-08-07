В НАПК объяснили, кто из военных должен подавать декларацию
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Декларацию должны подавать не все военнослужащие: те, кто участвуют в ООС или учатся военному искусству - пока не должны подавать декларации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"Декларироваться должны лишь те военные, чьи должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, имеют воинское звание "майор", "капитан 3 ранга" и выше, проходящие службу в военном комиссариате независимо от звания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что те, кто сегодня непосредственно защищает наше государство или учится военному искусству, не должны подавать декларации.
Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало проверку деклараций 19 должностных лиц, в том числе и декларации 12 нынешних и бывших министров.