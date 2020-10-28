У НАЗК готують відповідь КСУ щодо рішення про неконституційність відповідальності за брехню в декларації
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Національному агентстві з питань запобігання корупції наразі обговорюють рішення Конституційного Суду щодо неконституційності відповідальності за брехню в декларації. Готують відповідь. Про це УНН розповіли в пресслужбі НАЗК.
“Поки що готуємо відповідь стосовно рішення Конституційного Суду. Наразі ще вона не сформована. Зараз все обговорюється. Можливо, сьогодні чи завтра ми оприлюднимо нашу позицію”, - повідомили у пресслужбі.
Окрім того, у пресслужбі зазначили, що наразі не володіють інформацією, чи будуть сьогодні закривати реєстр електронних декларацій.
Раніше у ЗМІ, посилаючись на слова голови НАЗК Олександра Новікова, повідомляли, що сьогодні о 18:00 доступ до реєстру електронних декларацій закриють. Станом на 18:10, він працює.
Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 ККУ, яка передбачала відповідальність за брехню в декларації.
В Офісі Президента відзначили, що Глава держави Володимир Зеленський обов’язково використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил. Українські посадовці та депутати продовжать декларувати своє майно та доходи, а антикорупційні органи матимуть необхідні повноваження для їхньої перевірки та притягнення порушників до відповідальності.