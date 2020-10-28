В НАПК готовят ответ КСУ относительно решения о неконституционности ответственности за ложь в декларации
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Национальном агентстве по предупреждению коррупции сейчас обсуждают решение Конституционного Суда о неконституционности ответственности за ложь в декларации. Готовят ответ. Об этом УНН рассказали в пресс-службе НАПК.
"Пока готовим ответ относительно решения Конституционного Суда. Пока еще он не сформирован. Сейчас все обсуждается. Возможно, сегодня или завтра мы обнародуем нашу позицию", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, в пресс службе отметили, что пока не владеют информацией, будут ли сегодня закрывать реестр электронных деклараций.
Ранее в СМИ со ссылкой на слова главы НАПК Александра Новикова, сообщали, что сегодня в 18:00 доступ к реестру электронных деклараций закроют. По состоянию на 18:10, он работает.
Напомним, Конституционный суд Украины признал, что не соответствует Конституции Украины статья 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.
В Офисе Президента отметили, что глава государства Владимир Зеленский обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил. Украинские чиновники и депутаты продолжат декларировать свое имущество и доходы, а антикоррупционные органы будут иметь необходимые полномочия для их проверки и привлечения нарушителей к ответственности.