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В НАПК готовят ответ КСУ относительно решения о неконституционности ответственности за ложь в декларации

В НАПК готовят ответ КСУ относительно решения о неконституционности ответственности за ложь в декларации

Киев  •  УНН

 • 11077 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В Национальном агентстве по предупреждению коррупции сейчас обсуждают решение Конституционного Суда о неконституционности ответственности за ложь в декларации. Готовят ответ. Об этом УНН рассказали в пресс-службе НАПК.

"Пока готовим ответ относительно решения Конституционного Суда. Пока еще он не сформирован. Сейчас все обсуждается. Возможно, сегодня или завтра мы обнародуем нашу позицию", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в пресс службе отметили, что пока не владеют информацией, будут ли сегодня закрывать реестр электронных деклараций.

Ранее в СМИ со ссылкой на слова главы НАПК Александра Новикова, сообщали, что сегодня в 18:00 доступ к реестру электронных деклараций закроют. По состоянию на 18:10, он работает.

Напомним, Конституционный суд Украины признал, что не соответствует Конституции Украины статья 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.

В Офисе Президента отметили, что глава государства Владимир Зеленский обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил. Украинские чиновники и депутаты продолжат декларировать свое имущество и доходы, а антикоррупционные органы будут иметь необходимые полномочия для их проверки и привлечения нарушителей к ответственности.

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