У наявності VAR на кожному матчі повинні бути зацікавлені самі клуби УПЛ - Вацко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У наявності VAR на кожному матчі повинні бути зацікавлені самі клуби УПЛ. Таку думку в ефірі програмі "Циганик-LIVE" висловив український футбольний функціонер та телекоментатор Віктор Вацко, передає УНН.
"Невже клуби "Прем'єр-ліги" самі не зацікавлені у VAR? Є приклад "Десни". Президент чернігівського клубу готовий дати 300 тисяч і купити цей фургончик. А там далі нехай УАФ суддів вчить. Невже клуби не зацікавлені скинутися? Нам три фургончики треба, по 300 тисяч. Ну, нехай 1 млн євро це. Невже клуби не зацікавлені розкинути цей мільйон на всіх і грати у спокої? Щоб грати без маніпуляцій, без розмов. Мені здається, що наші клуби повинні у першу чергу самі бути зацікавлені у цьому. Колись же клуби платили за додаткових арбітрів", - сказав Вацко.
Нагадаємо, за словами президента УАФ Андрія Павелка, для УПЛ придбають ще два VAR-автобуси.
"Найближчим часом ми отримаємо вже три автобуси. Один автобус - один матч у турі, значить зможемо повністю обслуговувати VAR 6 матчів у турі", - розповів він у програмі "Великий футбол".
Як повідомлялося раніше в УНН, система VAR дебютувала в УПЛ на матчі "Шахтар" - "Десна". І головний арбітр прийняв рішення про скасування голу у ворота донецької команди після підказки відеоассістента. Пізніше VAR використовувався і на матчі "Динамо" - "Дніпро-1" - вперше на "Дніпро-Арені". Тоді всі ключові рішення суддя поєдинку Катерина Монзуль також вирішила саме після перегляду відеозаписів.