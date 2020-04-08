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У наявності VAR на кожному матчі повинні бути зацікавлені самі клуби УПЛ - Вацко

У наявності VAR на кожному матчі повинні бути зацікавлені самі клуби УПЛ - Вацко

Київ • УНН

 • 11006 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. У наявності VAR на кожному матчі повинні бути зацікавлені самі клуби УПЛ. Таку думку в ефірі програмі "Циганик-LIVE" висловив український футбольний функціонер та телекоментатор Віктор Вацко, передає УНН.

"Невже клуби "Прем'єр-ліги" самі не зацікавлені у VAR? Є приклад "Десни". Президент чернігівського клубу готовий дати 300 тисяч і купити цей фургончик. А там далі нехай УАФ суддів вчить. Невже клуби не зацікавлені скинутися? Нам три фургончики треба, по 300 тисяч. Ну, нехай 1 млн євро це. Невже клуби не зацікавлені розкинути цей мільйон на всіх і грати у спокої? Щоб грати без маніпуляцій, без розмов. Мені здається, що наші клуби повинні у першу чергу самі бути зацікавлені у цьому. Колись же клуби платили за додаткових арбітрів", - сказав Вацко.

Нагадаємо, за словами президента УАФ Андрія Павелка, для УПЛ придбають ще два VAR-автобуси.

"Найближчим часом ми отримаємо вже три автобуси. Один автобус - один матч у турі, значить зможемо повністю обслуговувати VAR 6 матчів у турі", - розповів він у програмі "Великий футбол".

Як повідомлялося раніше в УНН, система VAR дебютувала в УПЛ на матчі "Шахтар" - "Десна". І головний арбітр прийняв рішення про скасування голу у ворота донецької команди після підказки відеоассістента. Пізніше VAR використовувався і на матчі "Динамо" - "Дніпро-1" - вперше на "Дніпро-Арені". Тоді всі ключові рішення суддя поєдинку Катерина Монзуль також вирішила саме після перегляду відеозаписів.

Українські Національні Новини

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