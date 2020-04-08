В наличии VAR на каждом матче должны быть заинтересованы сами клубы УПЛ - Вацко

"Неужели клубы "Премьер-лиги" сами не заинтересованы в VAR? Есть пример "Десны". Президент черниговского клуба готов дать 300 тысяч и купить этот фургончик. А там дальше пусть УАФ судей учит. Неужели клубы не заинтересованы скинуться? Нам три фургончика надо, по 300 тысяч. Ну, пусть 1 млн евро это. Неужели клубы не заинтересованы раскинуть этот миллион на всех и играть в покое? Чтобы играть без манипуляций, без разговоров. Мне кажется, что наши клубы должны в первую очередь сами быть заинтересованы в этом. Когда-то же клубы платили за дополнительных арбитров", - сказал Вацко.

Напомним, по словам президента УАФ Андрея Павелко, для УПЛ приобретут еще два VAR-автобуса.

"В ближайшее время мы получим уже три автобуса. Один автобус - один матч в туре, значит сможем полностью обслуживать VAR 6 матчей в туре", - рассказал он в программе "Великий футбол".

Как сообщалось ранее в УНН, система VAR дебютировала в УПЛ на матче "Шахтер" - "Десна" . И главный арбитр принял решение об отмене гола в ворота донецкой команды после подсказки видеоассистента. Позже VAR использовался и на матче "Динамо" - "Днепр-1" - впервые на "Днепр-Арене". Тогда все ключевые решения судья поединка Екатерина Монзуль также решила именно после просмотра видеозаписей.