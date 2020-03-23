Для УПЛ придбають ще два VAR-автобуси - Павелко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Найближчим часом кількість в автопарку автобусів VAR в УПЛ буде розширено. Про це в ефірі програми "Великий футбол" розповів президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, передає УНН.
Так, планується закупити ще два автобуси VAR, що дасть змогу застосовувати систему відеодопомоги арбітрам у 6 матчах туру УПЛ.
"Найближчим часом ми отримаємо вже три автобуси. Один автобус - один матч у турі, значить зможемо повністю обслуговувати VAR 6 матчів у турі", - сказав він.
Павелко додав, що одна машина коштує до 300 тисяч євро.
"У нас вже є розуміння, що до одного автобусу, повністю укомплектованого технікою, додається пропозиція "Десни". А третій автобус запропонував один з наших партнерів, який буде відповідати за чистоту матчів, пов'язаний з комітетом чесної гри. Ця компанія запропонувала свою допомогу в ще одному повністю укомплектованому автобусі", - розповів президент УАФ.
Як писав УНН, Асоціація футболу долучається до протистояння коронавірусу, і окрім фінансової підтримки лікарень, віддає свій транспорт на потреби медиків по всій Україні.