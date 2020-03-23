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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 99542 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103137 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 105201 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 104239 просмотра

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5 марта, 15:49 • 112787 просмотра

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Для УПЛ приобретут еще два VAR-автобуса - Павелко

Для УПЛ приобретут еще два VAR-автобуса - Павелко

Киев  •  УНН

 • 22317 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В ближайшее время количество в автопарке автобусов VAR в УПЛ будет увеличено. Об этом в эфире программы "Великий футбол" рассказал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, передает УНН.

Так, планируется закупить еще два автобуса VAR, что позволит применять систему видеопомощи арбитрам в 6 матчах тура УПЛ.

"В ближайшее время мы получим уже три автобуса. Один автобус - один матч в туре, значит сможем полностью обслуживать VAR 6 матчей в туре", - сказал он.

Павелко добавил, что одна машина стоит до 300 тыс. евро.

"У нас уже есть понимание, что к одному автобусу, полностью укомплектованному техникой, добавляется предложение "Десны". А третий автобус предложил один из наших партнеров, который будет отвечать за чистоту матчей, связанный с комитетом честной игры. Эта компания предложила свою помощь в еще одном полностью укомплектованном автобусе", - рассказал президент УАФ.

Как писал УНН, Ассоциация футбола приобщается к противостоянию коронавирусу, и кроме финансовой поддержки больниц, отдает свой транспорт на нужды медиков по всей Украине.

Украинские Национальные Новости

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