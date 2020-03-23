Для УПЛ приобретут еще два VAR-автобуса - Павелко
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В ближайшее время количество в автопарке автобусов VAR в УПЛ будет увеличено. Об этом в эфире программы "Великий футбол" рассказал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, передает УНН.
Так, планируется закупить еще два автобуса VAR, что позволит применять систему видеопомощи арбитрам в 6 матчах тура УПЛ.
"В ближайшее время мы получим уже три автобуса. Один автобус - один матч в туре, значит сможем полностью обслуживать VAR 6 матчей в туре", - сказал он.
Павелко добавил, что одна машина стоит до 300 тыс. евро.
"У нас уже есть понимание, что к одному автобусу, полностью укомплектованному техникой, добавляется предложение "Десны". А третий автобус предложил один из наших партнеров, который будет отвечать за чистоту матчей, связанный с комитетом честной игры. Эта компания предложила свою помощь в еще одном полностью укомплектованном автобусе", - рассказал президент УАФ.
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