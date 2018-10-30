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У навчальних закладах Харкова планують встановити тривожну кнопку

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У закладах освіти у Харкові планують встановити тривожну кнопку оперативного реагування і камери спостереження. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Харківської міської ради.

"Питання безпеки у міської влади на особливому контролі – в цьому і в наступному роках у всіх закладах освіти планують встановити камери відеоспостереження, а у вчителів і вихователів – тривожну кнопку оперативного реагування", – зазначили у прес-службі, посилаючись на слова заступника міського голови Ігора Терехова.

Крім того, у школі №150 на прохання батьків встановлять протипожежну сигналізацію. За словами Терехова, після пожежі в одному з російських торгових центрів, під час якої загинули діти, в навчальних закладах і торгових центрах Харкова провели пожежні навчання та уроки правил поведінки в надзвичайних ситуаціях, і цю роботу продовжать.

Нагадаємо, у Лисичанську частина ракети впала у клумбу поблизу школи.

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