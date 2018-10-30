В учебных заведениях Харькова планируют установить тревожную кнопку

"Вопрос безопасности у городской власти на особом контроле – в этом и в следующем годах во всех учебных заведениях планируют установить камеры видеонаблюдения, а у учителей и воспитателей – тревожную кнопку оперативного реагирования", – отметили в пресс-службе, ссылаясь на слова заместителя городского головы Игоря Терехова.

Кроме того, в школе №150 по просьбе родителей установят противопожарную сигнализацию. По словам Терехова, после пожара в одном из российских торговых центров, во время которого погибли дети, в учебных заведениях и торговых центрах Харькова провели пожарные учения и уроки правил поведения в чрезвычайных ситуациях, и эту работу продолжат.

Напомним, в Лисичанске часть ракеты упала в клумбу возле школы.



