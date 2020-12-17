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У Нацкомісії з питань мови оголосили вимоги для претендентів на громадянство та держпосади

Київ • УНН

 • 13896 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Процедура мовного іспиту для претендентів на визначені законом посади і для людей, які планують отримати громадянство, буде однаковою, а також складатиметься із двох етапів — усного та письмового. Про це під час пресконференції "Підсумки 2020 року: виклики, здобутки, плани" заявила член Національної комісії зі стандартів державної мови Юлія Чернобров, інформує кореспондент УНН.

У Нацкомісії з питань мови оголосили вимоги для претендентів на громадянство та держпосади

"Процедура іспиту і для осіб, які претендують на зайняття визначених законом посад, і для осіб, які складатимуть іспит для набуття громадянства України - однакова. Виходимо з того, що іспит саме на володіння державною мовою. Тому, під час письмової частини іспиту претендент:

▪️ повинен показати уміння, розуміти все, що він чує й читає;
▪️ повністю розуміє загальний зміст прочитаного;
▪️ вміє критично оцінити ситуацію;
▪️ може інтерпретувати оцінки й висновки автора;
▪️ логічно й послідовно вміє виражати свої думки у письмовій формі засобами державної мови;
▪️ писати зрозумілі, добре структуровані тексти різної тематики;
▪️ викладати й доводити власну позицію;
▪️ наводити аргументи, робити висновки", - зазначила член комісії.

Також Чернобров повідомила про умови усного іспиту.

"Претендент повинен:

▪️ показати вміння зв'язно, логічно й спонтанно висловлюватися на загальні теми;
▪️ послуговуватися лексичним і фразеологічним багатством української мови;
▪️ вільно спілкуватися на будь-яку тему, пов'язану з професійною сферою;
▪️ переконливо відстоювати власну позицію, наводити аргументи, завершувати офіційну розмову;
▪️ вибудовувати свою вербальну поведінку відповідно до ситуації та моделі спілкування у сфері виконання службових обов'язків.

Загалом, під час іспиту претендент має однаково вільно, правильно й доречно використовувати широкий діапазон мовних виражальних засобів у всіх видах мовленнєвої діяльності”, - відзначила філологиня.

За її словами, національна комісія зі стандартів державної мови завчасно оприлюднить інформацію про організацію та проведення іспиту, а також надасть всі нормативні документи, регулюючі проведення іспиту на сайті Міністерства освіти та науки України. Також будуть надані зразок іспитової роботи, інструкції для претендентів та інші супровідні документи.

"Я ще б хотіла додати, що іспит на рівень володіння державною мовою - як інструмент професійного зростання передусім", - підсумувала Чернобров.

Нагадаємо, що 6 листопада 2019 року Кабінет міністрів України на своєму засіданні створив Національну комісію зі стандартів державної мови, метою якої є перевірка рівня володіння державною мовою для набуття громадянства України чи зайняття визначених законом посад.

Вже 15 січня 2020 року Кабінет міністрів призначив п’ятьох членів комісії зі стандартів державної мови.

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