В Нацкомиссии по вопросам языка объявили требования для претендентов на гражданство и госдолжности

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Процедура языкового экзамена для претендентов на определенные законом должности и для людей, которые планируют получить гражданство, будет одинаковой, а также будет состоять из двух этапов - устного и письменного. Об этом во время пресс-конференции "Итоги 2020: вызовы, достижения, планы" заявила член Национальной комиссии по стандартам государственного языка Юлия Чернобров, передает корреспондент УНН.