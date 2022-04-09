У Нацбанку заявили, що курс долара "заморозили" до кінця війни на рівні 29,25 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Національний банк України триматиме офіційний курс замороженим на рівні 29, 25 грн/дол до кінця війни, яку розпочала росія. Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Ніколайчук зазначив, що наразі курс на рівні 29,25 грн/дол планують фіксувати щонайменше до кінця воєнного стану.
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"Після нашої перемоги, ми поступово повертимося до звичайного режиму плавуючого обмінного курсу. Поступово зніматимемо адмінобмеження, скорочуватимемо свою участь на ринку", - розповів Ніколайчук.
Деталі
За його словами, перехід буде дуже поступовим, щоб уникнути різких потрясінь.
Доповнення
Нацбанк ввів обмеження на валютному ринку в умовах воєнного стану.