У Нацбанку заявили, що курс долара "заморозили" до кінця війни на рівні 29,25 грн/дол

Ніколайчук зазначив, що наразі курс на рівні 29,25 грн/дол планують фіксувати щонайменше до кінця воєнного стану.

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"Після нашої перемоги, ми поступово повертимося до звичайного режиму плавуючого обмінного курсу. Поступово зніматимемо адмінобмеження, скорочуватимемо свою участь на ринку", - розповів Ніколайчук.

Деталі

За його словами, перехід буде дуже поступовим, щоб уникнути різких потрясінь.

Доповнення

Нацбанк ввів обмеження на валютному ринку в умовах воєнного стану.