В Нацбанке заявили, что курс доллара "заморозили" до конца войны на уровне 29,25 грн/долл

Николайчук отметил, что сейчас курс на уровне 29,25 грн/долл планируют фиксировать как минимум до конца военного положения.

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"После нашей победы, мы постепенно возвращаемся к обычному режиму плавающего обменного курса. Постепенно будем снимать админограничения, сокращать свое участие на рынке", - рассказал Николайчук.

Детали

По его словам, переход будет очень постепенным, чтобы избежать резких потрясений.

Дополнение

Нацбанк ввел ограничения на валютном рынке в условиях военного положения.