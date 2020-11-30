У НАТО заслухають глав МЗС України і Грузії по ситуації у Чорноморському регіоні

"Міністри також обговорять нарощування Росією військової потужності навколо Північноатлантичного союзу. Росія модернізує свій ядерний арсенал і розміщує нові ракети. Вона розміщує більше сил у наших околицях, від крайньої Півночі до Сирії та Лівії", - заявив Столтенберг.

За його словами, Альянс також спостерігає посилення російської присутності у результаті криз у Білорусі та Нагірному Карабаху.

"Отже, міністри обговорять, що ще ми повинні зробити, щоб відреагувати на зростаючу військову активність Росії... До нас також приєднаються міністри закордонних справ Грузії та України на окремому засіданні, щоб обговорити ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні і нашу підтримку цих двох цінних партнерів", - підкреслив генсек.

Як повідомляв УНН, Україна очікує побачити у новій стратегії НАТО на 10 років перспективу отримання Плану дій щодо членства в організації.