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У НАТО заслухають глав МЗС України і Грузії по ситуації у Чорноморському регіоні

У НАТО заслухають глав МЗС України і Грузії по ситуації у Чорноморському регіоні

Київ • УНН

 • 12790 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Міністри закордонних справ НАТО на засіданні Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ, яке пройде 1-2 грудня у форматі відеоконференції, заслухають глав МЗС України і Грузії по ситуації у Чорноморському регіоні. Про це заявив у понеділок на пресконференції генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише УНН.

"Міністри також обговорять нарощування Росією військової потужності навколо Північноатлантичного союзу. Росія модернізує свій ядерний арсенал і розміщує нові ракети. Вона розміщує більше сил у наших околицях, від крайньої Півночі до Сирії та Лівії", - заявив Столтенберг.

За його словами, Альянс також спостерігає посилення російської присутності у результаті криз у Білорусі та Нагірному Карабаху.

"Отже, міністри обговорять, що ще ми повинні зробити, щоб відреагувати на зростаючу військову активність Росії... До нас також приєднаються міністри закордонних справ Грузії та України на окремому засіданні, щоб обговорити ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні і нашу підтримку цих двох цінних партнерів", - підкреслив генсек.

Як повідомляв УНН, Україна очікує побачити у новій стратегії НАТО на 10 років перспективу отримання Плану дій щодо членства в організації.

Українські Національні Новини

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