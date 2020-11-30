В НАТО заслушают глав МИД Украины и Грузии по ситуации в Черноморском регионе

"Министры также обсудят наращивания Россией военной мощи вокруг Североатлантического союза. Россия модернизирует свой ядерный арсенал и размещает новые ракеты. Она размещает больше сил у наших окрестностях, от крайнего Севера до Сирии и Ливии", - заявил Столтенберг.

По его словам, Альянс также наблюдает усиление российского присутствия в результате кризисов в Беларуси и Нагорном Карабахе.

"Итак, министры обсудят, что еще мы должны сделать, чтобы отреагировать на растущую военную активность России... К нам также присоединятся министры иностранных дел Грузии и Украины на отдельном заседании, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе и нашу поддержку этих двух ценных партнеров", - подчеркнул генсек.

Как сообщал УНН, Украина ожидает увидеть в новой стратегии НАТО на 10 лет перспективу получения Плана действий по членству в организации.