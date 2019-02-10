У НАТО закликали союзників не відмовлятися від ядерного арсеналу

"Це ядерне участь важливо для НАТО. І я закликаю якомога більше партнерів по Альянсу брати участь в цій ядерній інтеграції, включаючи Німеччину", - сказав Столтенберг.

Так, за інформацією видання, в даний час на базі ВПС у Бюхель, на землях Рейнланд-Пфальц, розташовано близько 20 атомних бомб типу B-61, кожна з яких має в три-чотири рази більшу потужність ядерної бомби, що впала на Хіросіму. Зазначається, що точна кількість зброї достовірно невідома, офіційно навіть існування ядерного депо на території бази не підтверджено.

Крім Німеччини, Нідерланди, Бельгія, Італія і Туреччина депонували американську ядерну зброю, пише видання.

"Мета НАТО - світ без ядерної зброї. Але світ не стане більш безпечним, якщо ми відмовимося від ядерної зброї, в той час як Росія, Китай і інші утримують або навіть нарощують свої ядерні арсенали", - зазначив генсек Альянсу.

Як повідомляв УНН, за інформацією ЗМІ, в розпорядженні Росії може перебувати не менше 64 крилатих ракет 9М729 (по позначенню НАТО - SSC-8).