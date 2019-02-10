В НАТО призвали союзников не отказываться от ядерного арсенала
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Германию и других партнеров по Альянсу не отказываться от участия в программах по развертыванию ядерного оружия США в Европе. Об этом он заявив изданию Morgen Post, передает УНН.
"Это ядерное участие важно для НАТО. И я призываю как можно больше партнеров по Альянсу участвовать в этой ядерной интеграции, включая Германию", - сказал Столтенберг.
Так, по информации издания, в настоящее время на базе ВВС в Бюхеле, на землях Рейнланд-Пфальц, находится около 20 атомных бомб типа B-61, каждая из которых имеет в три-четыре раза большую мощность ядерной бомбы, упавшей на Хиросиму. Отмечается, что точное количество оружия достоверно неизвестно, официально даже существование ядерного депо на территории базы не подтверждено.
Помимо Германии, Нидерланды, Бельгия, Италия и Турция депонировали американское ядерное оружие, пишет издание.
"Цель НАТО - мир без ядерного оружия. Но мир не станет более безопасным, если мы откажемся от ядерного оружия, в то время как Россия, Китай и другие содержат или даже наращивают свои ядерные арсеналы", - отметил генсек Альянса.
Как сообщал УНН, по информации СМИ, в распоряжении России может находиться не менее 64 крылатых ракет 9М729 (по обозначению НАТО - SSC-8).