У НАТО створили "повітряний міст озброєнь" в Україну - WSJ

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Повідомляється, що вже вісім американських вантажних літаків з військовою допомогою прибули до Києва в період з 22 січня, а в найближчі дні заплановано ще більше рейсів. Члени Організації Північноатлантичного договору, в тому числі Велика Британія і країни Балтії, також відправили літаки зі зброєю, а Польща і Чехія повинні зробити це найближчим часом.

Як зазначає WSJ, до нинішньої ескалації Росії, Туреччина і США були єдиними країнами, готовими ризикувати гнівом Москви, поставляючи Україні зброю.

У Москви, за оцінкою журналістів, переважна перевага в повітрі, на морі, в артилерії, ракетах і живій силі, яку навряд чи вдасться перебити останніми західними поставками. Проте офіційні особи з декількох країн заявили, що їх узгоджені зусилля з надання військової допомоги Україні свідчать про рішучість Заходу і ускладнюють витрати Росії на вторгнення.

Досі поставки з США, за даними джерел видання у Вашингтоні та Києві, включали в себе безліч матеріальних засобів, у тому числі боєприпаси для стрілецької зброї, мінометні та артилерійські снаряди, протитанкові керовані ракети, протибункерні ракети, гранатомети, костюми для знешкодження вибухонебезпечних предметів і помпові рушниці Mossberg 500. Велика Британія поставила тисячі протитанкових ракет, а прибалтійські держави Латвії та Литви відправили зенітні ракети Stinger американського виробництва.

Останній американський літак прибув до Києва в суботу. З 22 січня США відправили в Україну близько 650 тонн озброєнь і техніки. З моменту захоплення Росією Криму і окупації східних районів Донбасу в 2014 році США надали Україні військову допомогу на суму 2,7 мільярда доларів.

"Ці поставки тривають. США визначають додаткове обладнання, що зберігається на складах Міністерства оборони", — сказав представник Пентагону.

Минулого місяця адміністрація США повідомила Конгрес про те, що планує передати Україні п'ять транспортних вертольотів Мі-17 російського виробництва, які раніше використовувала афганська армія. Офіційний представник США заявив, що адміністрація Байдена очікує завершення процедур затвердження.

Велика частина американських поставок до Києва, як повідомляється, була пов'язана з боєприпасами різних калібрів, включаючи гранати високої потужності, великокаліберні гвинтівкові снаряди, бронебійно-трасуючі снаряди, сотні тисяч протитанкових боєприпасів і кулі калібру 7,62.

За словами джерела в США, Україна страждає від гострої нестачі боєприпасів. Кілька українських складів зброї після 2014 року були знищені в результаті подій, які Київ вважає російським саботажем.

Як повідомляє видання, розширюється група зарубіжних партнерів, які бажають поповнити українські запаси. Минулого місяця Велика Британія відправила до Києва близько 2000 протитанкових ракет малої дальності NLAW. Україна і Велика Британія також ведуть переговори про покупку Києвом двох відремонтованих тральщиків Королівського флоту і обговорюють виробництво фрегатів і спільну розробку восьми ракетних кораблів.

У 2019 році Туреччина почала поставляти Україні безпілотник Bayraktar TB2. Під час візиту до Києва минулого тижня президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана був підписаний договір про виробництво турецьких безпілотників в Україні. За повідомленнями журналістів, будівництво виробництва за межами Києва вже почалося.

Польща також зобов'язалася поставити Україні безпілотники і переносний зенітний комплекс малої дальності "Перун".

За словами українських та американських джерел, під час грудневого візиту до Вашингтона Міністр оборони України Олексій Резніков передав список побажань, на чолі якого стояли протиракетні системи, що, як зазначається, свідчить про розуміння Україною здатності Росії завдати удару на великій дистанції.

Додамо

Як повідомив сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, на тлі російської загрози міжнародні партнери мобілізували підтримку Україні більш ніж на 1,5 млрд доларів, а обсяги доставленої оборонної зброї та військового обладнання досягли понад 1000 тонн.



Контекст

Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там Системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог по так званим "гарантіям безпеки" до США і НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України і Грузії. Серія переговорів, яка відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні в січні, закінчилася, за словами Москви"безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Тим не менш, Москва чекала і письмових відповідей, які США і НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" врахування трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.