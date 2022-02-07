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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В НАТО создали “воздушный мост вооружений” в Украину - WSJ

В НАТО создали “воздушный мост вооружений” в Украину - WSJ

Киев • УНН

 • 41923 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. США и неформальная коалиция из нескольких стран НАТО используют воздушный мост для предоставления военной помощи Украине, доставляя в страну оружие и боеприпасы, которые Киев запросил, чтобы уменьшить военное преимущество России и предотвратить возможное вторжение. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что уже восемь американских грузовых самолетов с военной помощью прибыли в Киев в период с 22 января, а в ближайшие дни запланировано еще больше рейсов. Члены Организации Североатлантического договора, в том числе Великобритания и страны Балтии, также отправили самолеты с оружием, а Польша и Чехия должны сделать это в ближайшее время.

Как отмечает WSJ, до нынешней эскалации России, Турция и США были единственными странами, готовыми рисковать гневом Москвы, поставляя Украине оружие.

У Москвы, по оценке журналистов, подавляющее преимущество в воздухе, на море, в артиллерии, ракетах и живой силе, которое вряд ли удастся перебить последними западными поставками. Тем не менее официальные лица из нескольких стран заявили, что их согласованные усилия по оказанию военной помощи Украине свидетельствуют о решимости Запада и усложняют затраты России на вторжение.

До сих пор поставки из США, по данным источников издания в Вашингтоне и Киеве, включали в себя множество материальных средств, в том числе боеприпасы для стрелкового оружия, минометные и артиллерийские снаряды, противотанковые управляемые ракеты, противобункерные ракеты, гранатометы, костюмы для обезвреживания взрывоопасных предметов и помповые ружья Mossberg 500. Великобритания поставила тысячи противотанковых ракет, а прибалтийские государства Латвии и Литвы отправили зенитные ракеты Stinger американского производства.

Последний американский самолет прибыл в Киев в субботу. С 22 января США отправили в Украину около 650 тонн вооружений и техники. С момента захвата Россией Крыма и оккупации восточных районов Донбасса в 2014 году США предоставили Украине военную помощь на сумму 2,7 миллиарда долларов.

“Эти поставки продолжаются. США определяют дополнительное оборудование, хранящееся на складах Министерства обороны”, — сказал представитель Пентагона.

В прошлом месяце администрация США уведомила Конгресс о том, что планирует передать Украине пять транспортных вертолетов Ми-17 российского производства, которые ранее использовала афганская армия. Официальный представитель США заявил, что администрация Байдена ожидает завершения процедур утверждения.

Большая часть американских поставок в Киев, как сообщается, была связана с боеприпасами различных калибров, включая гранаты высокой мощности, крупнокалиберные винтовочные снаряды, бронебойно-трассирующие снаряды, сотни тысяч противотанковых боеприпасов и пули калибра 7,62.

По словам источника в США, Украина страдает от острой нехватки боеприпасов. Несколько украинских складов оружия после 2014 года были уничтожены в результате происшествий, которые Киев считает российским саботажем.

Как сообщает издание, формируется расширяющаяся группа зарубежных партнеров, желающих пополнить украинские запасы. В прошлом месяце Великобритания отправила в Киев около 2000 противотанковых ракет малой дальности NLAW. Украина и Великобритания также ведут переговоры о покупке Киевом двух отремонтированных тральщиков Королевского флота и обсуждают производство фрегатов и совместную разработку восьми ракетных кораблей.

В 2019 году Турция начала поставлять Украине беспилотник Bayraktar TB2. Во время визита в Киев на прошлой неделе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана был подписан договор о производстве турецких беспилотников в Украине. По сообщениям журналистов, строительство производства за пределами Киева уже началось.

Польша также обязалась поставить Украине беспилотники и переносной зенитный комплекс малой дальности “Перун”.
По словам украинских и американских источников, во время декабрьского визита в Вашингтон министр обороны Украины Алексей Резников передал список пожеланий, во главе которого стояли противоракетные системы, что, как отмечется, свидетельствует о понимании Украиной способности России нанести удар на большой дистанции.

Добавим

Как сообщил сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, на фоне российской угрозы международные партнеры мобилизовали поддержку Украине более чем на 1,5 млрд долларов, а объемы доставленного оборонительного оружия и военного оборудования достигли более 1000 тонн.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым “гарантиям безопасности” к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно “гарантий безопасности” учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Украинские Национальные Новости

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