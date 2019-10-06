У NASA знову хочуть вперше випустити у відкритий космос тільки жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) планує провести марафон космічних прогулянок, серед яких планується одна така, що повністю буде проводитись жінками. Це станеться вперше в історії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Space.com.
“Дві жінки, що знаходяться в даний час на Міжнародній космічній станції, астронавти NASA Христина Кох і Джессіка Меїр, здійснять спільний вихід у відкритий космос 21 жовтня. Це буде четвертий з 10 запланованих космічних заходів протягом наступних трьох місяців, і це буде перший спільна прогулянка двох жінок в космосі”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначає видання, попри те, що космонавти і астронавти здійснили понад 200 польотів в космос для будівництва та обслуговування Міжнародної космічної станції, тільки 15 жінок коли-небудь здійснювали польоти в космос і їх завжди супроводжували чоловіки.
У виданні нагадали, що спочатку NASA планувало зробити в березні перший політ в космос виключно для жінок, але цей план провалився через відсутність належним чином обладнаних скафандрів.
Нагадаємо, NASA розслідує перший в історії злочин у космосі.